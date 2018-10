Ha la "maria" con sè mentre guida: per un mese dovrà fare a meno dell'auto

Controlli antidroga nel fine settimana dei Carabinieri della Compagnia di Forlì. L'attività è stata svolta nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal comando provinciale. I militari hanno trovato diversi giovani in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. In particolare gli uomini dell'Arma di Castrocaro hanno segnalato come assuntori alla Prefettura un 22enne ed un 25enne del posto, entrambi sorpresi con dell'hashish. A Forlì i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un controllo stradale, hanno sorpreso un 25enne con una modica quantità di marijuana. L'automobilista è stato segnalato come assuntore di stupefacenti alla Prefettura di Forlì e contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida per trenta giorni.