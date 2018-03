Polizia e cani antidroga in alcune scuole: studenti promossi

Cani antidroga nelle scuole. Gli agenti della Volante della Questura di Forlì, affiancati da due unità cinofile giunte da Bologna, sono stati impegnati in una serie di controlli d'iniziativa e concordati con i dirigenti scolastici in tre istituti della città. In particolare il personale in divisa ha fatto perlustrato l'area esterna del "Melozzo" in viale Romanello, mentre al Liceo Artistico e Musicale di viale Salinatore e all'Istituto Tecnico Industriale di viale Marconi gli agenti hanno controllato anche alcune aule. L'attività si conclusa con esito "negativo", ovvero che nessuno dei presenti è stato trovato con sostanze stupefacenti. Si tratta di attività di prevenzione e repressione finalizzata a contrastare il fenomeno dell'uso di sostanze stupefacenti tra i giovani.