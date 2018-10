Si aggira in auto con fare sospetto nel cuore della notte: aveva il "kit del ladro"

Si aggirava con fare sospetto a bordo di un'auto e la Polizia non ha indugiato a fermarlo. A bordo nascondeva cacciaviti, torce elettriche e frammenti di ceramiche, normalmente utilizzati per infrangere i finestrini delle auto. Il "kit del ladro" è costato una denuncia a piede libero ad un napoletano di 66 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio.

Il controllo è stato svolto nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì dagli agenti della Volante della Questura di Forlì, lungo via Rio Cozzi. L'uomo si muoveva a bassa velocità e l'andatura sospetta ha spinto i poliziotti all'immediato controllo. Non ha saputo dare una giustificazione circa la sua presenza nel territorio Forlivese. La perquisizione ha dato invece qualche risposta: presumibilmente si trovava in zona per metter a segno qualche furto.

Gli agenti hanno provveduto a sequestrare gli "attrezzi del mestiere" e a denunciare il campano per porto di oggetti atti allo scasso. La Divisione Anticrimine ha provveduto inoltre al foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno in città.