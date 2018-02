Autovelox, la mappa settimanale della PolStrada: doppio controllo sulla Tangenziale

Iniziano dalla Tangenziale di Forlì i controlli settimanali della Polizia Stradale con gli autovelox mobili. La Polizia di Stato ha comunicato le tratte stradali della provincia dove sono operativi, giorno per giorno, gli autovelox alla presenza delle pattuglie, spiegando che l'annuncio non è altro che "un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti". Lunedì i controlli interessano la Tangenziale, mentre martedì l'E45. Mercoledì l'attività sarà svolta lungo la Tosco-Romagnola, mentre giovedì nuovamente l'E45 e la via Emilia. Nel fine settimana gli autovelox saranno presenti sulla Tosco Romagnola (sabato) e sulla Tangenziale (domenica). L'elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente.