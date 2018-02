Rientra in Italia senza autorizzazioni: i carabinieri fermano auto sospetta e lo arrestano

Era rientrato in Italia senza alcuna autorizzazione dopo esser stato espulso dal territorio nazionale il 2 dicembre del 2014 ed accompagnato alla frontiera di Roma. Un 36enne di nazionalità albanese, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri di San Martino in Strada nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato a contrastare i reati contro il patrimonio, disposti dal comando Compagnia di Forlì. L'extracomunitario si trovava a bordo di un'auto sospetta, condotta da un 25enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, fermata in via Telaio. Quest'ultimo è stato denunciato a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere poichè trovato con un tubo di rame con del nastro adesivo all'estremità. Il 36enne, invece, è stato arrestato in flagranza per il reato di clandestinità: il giudice ha convalidato il provvedimento, disponendo l'obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria.