Auto sospetta, identificati quattro individui: uno era evaso dai domiciliari

E' evaso dai domiciliari. Un quarantenne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato domenica sera dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì nell'ambito dei servizi di potenziamento del controllo del territorio disposti dal comando Compagnia di Corso Mazzini. I militari, impegnati nel perlustrare il territorio, transitando in via Achille Cantoni, hanno controllato un’auto sospetta con a bordo quattro persone, che sono risultate tutte con precedenti di polizia per vari reati.

In particolare è emerso a carico del quarantenne marocchino, regolarmente residente in città, che si trovava agli arresti domiciliari per vari reati. Dagli accertamenti è emerso quindi che il soggetto si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione. L'extracomunitario è stato arrestato in flagranza per evasione. Processato lunedì per direttissima, il giudice (pubblico ministero Laura Brunelli) ha rinviato l'udienza al 30 marzo avendo l’imputato richiesto i termini a difesa.