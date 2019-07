Nasconde la droga dentro ai pantaloni: donna denunciata e pusher in manette

Traditi dall'agitazione e dal nervosismo palesato alla vista dei Carabinieri. Un 24enne tunisino è stato arrestato ed una 32enne è stata denunciata a piede libero dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Faenza. I fatti sono accaduti martedì, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile, durante un normale servizio di controllo in via Granarolo all’altezza dell’uscita dell’autostrada A14, ha fermato una Renault Clio al fine di controllarne gli occupanti. Alla guida del veicolo c’era una donna, mentre il passeggero fin dall’inizio ha spiegato di essere sprovvisto di documenti d’identità. Entrambi hanno riferito di essere domiciliati nel Forlivese.

I due, nel corso del controllo, hanno manifestato un certo nervosismo. Attraverso gli accertamenti alla banca dati delle forze di Polizia è emerso che i fermati avevano alle spalle precedenti relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti. I due, non fornendo una spiegazione plausibile sulla loro presenza a Faenza, sono stati informati che sarebbero stati perquisiti e pertanto invitati a consegnare quanto di eventualmente illecito avessero con loro o in auto. La donna ha ammesso ai militari di essere in possesso di alcune dosi di eroina e, nel dire ciò, ha infilato la sua mano all’interno dei pantaloni estraendo un involucro in cellophane trasparente che ha poi consegnato. All’interno erano presenti 7 involucri più piccoli sempre in cellophane trasparente con 7 dosi di eroina, per un peso complessivo di 6 grammi circa. La successiva perquisizione, estesa anche all’abitazione dei due, ha dato esito negativo.

I due sono stati portati in caserma dove il tunisino ha dichiarato agli operanti che la droga in questione era di sua proprietà e, pertanto, se ne è assunto ogni responsabilità. Stante i gravi indizi di colpevolezza raccolti, il 24enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la donna è stata denunciata in stato di libertà. Il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare di divieto di dimora nella Provincia di Ravenna in attesa del processo che sarà prossimamente celebrato.