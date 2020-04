Norme anti-coronavirus e gente a spasso: l'Arma ne identifica 300 nel weekend, 10 le multe

Sono quotidiane le segnalazioni all'Arma dei Carabinieri circa la presenza di persone che passeggia in strada apparentemente senza alcun valido motivo, non rispettando le norme restrittive contro la diffusione del coronavirus. Il personale della Compagnia di Corso Mazzini nel weekend ha identificato circa 300 persone, sanzionandole dieci ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del Decreto Legge numero 10 del 23 marzo in quanto a spasso per la città senza un giustificato motivo.

Sono stati anche stati denunciati due stranieri perchè irregolari nel territorio italiano e denunciati due cittadini polacchi per falsità ideologica, dichiarando il falso circa la loro presenza al Centro Commerciale. "Nell’invitare la cittadinanza al rispetto delle prescrizioni per tutelare se stessi e gli altri", dall'Arma si ricorda "che sul sito del Ministero della Salute sono presenti tutte le informazioni ed i consigli utili per poter affrontare, in maniera consapevole questo particolare periodo, ribadendo inoltre che le pattuglie presenti sul territorio oltre a vigilare sul rispetto delle regole imposte sono disponibili a dare al cittadino consigli e delucidazioni su come rispettare le regole imposte dal Decreto".