Forza il controllo anti-coronavirus e scappa. Arrestato dopo un breve inseguimento

Arrestato dopo un inseguimento dai Carabinieri della Sezione Operativa, impegnati nei primi controlli finalizzati a verificare l’applicazione del Decreto della Presidenza del Consiglio in relazione all’emergenza coronavirus. Si tratta di un 45enne che si era dileguato a tutto gas per evitare il controllo. Il fatto si è consumato nella serata di martedì. Il soggetto, una volta bloccato, ha opposto resistenza, venendo arrestato dopo una breve collutazione.

Dagli accertamenti effettuati dal personale dell'Arma, l'auto era sprovvista di copertura assicurativa. Inoltre è risultato in possesso di una scacciacani priva di tappo rosso e sprovvisto di patente perché mai conseguita. Dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla denuncia ai sensi dell’articolo 650 del codice penale perché non è stato in grado di giustificare la sua presenza al di fuori dell’abitazione.

Inoltre è stato segnalato alla magistratura per il possesso dell'arma e per la guida senza patente. Sono in corso controlli su bar e ristoranti per il rispetto delle distanze di sicurezza e dell'orario di chiusura.