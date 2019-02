Carabinieri, raffica di multe: cinture dimenticate, telefonino al volante, sorpassi e transiti col rosso

I Carabinieri della Compagnia di Forlì, al comando del maggiore Raffaele Conforti, sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo det territorio, focalizzato anche a garantire la sicurezza sulle strade. Sono stati controllati 70 veicoli, identificate 85 persone ed elevate 20 contravvenzioni al condice della strada per omesso uso delle cinture di sicurezza, uso continuo e smodato del telefonino durante la guida, dimenticanza dei documenti di guida, divieto di sorpasso e violazione al semaforo rosso. Sono state anche controllate 18 persone sottoposte agli arresti e alla detenzione domiciliare e alla Sorveglianza Speciale di pubblica sicurezza.

I Carabinieri di Rocca San Casciano hanno invece arrestato un settantenne pugliese in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Forlì, in quanto riconosciuto colpevole in via definitiva di una mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dato dal giudice e condannato alla pena di due mesi di reclusione. Ora si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.