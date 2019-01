Sorpreso ebbro e con la "maria": 21enne perde subito la patente presa da poco

Un anno nuovo iniziato all’insegna della prevenzione e contrasto ad ogni forma di illegalità, ma soprattutto di piena vicinanza e solidarietà alla popolazione. I Carabinieri della Compagnia di Forlì, al comando del maggiore Raffaele Conforti, sono stati impegnati tra lunedì e martedì nell'attività "Terra Sicura", che ha visto l'impiego di 25 militari ed undici mezzi. Nell’arco del servizio sono state potenziate tutte le misure di sicurezza ed è stata attuata un'attenta sorveglianza alla circolazione stradale. Sono stati controllati 71 veicoli, identificate 80 persone ed elevate 15 contravvenzioni al codice della strada per violazioni varie come l'omesso uso delle cinture di sicurezza, uso continuo e smodato del telefonino durante la guida, dimenticanza dei documenti di guida, divieto di sorpasso e violazione al semaforo rosso. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile nel corso della nottata tra lunedì e martedì hanno denunciato in stato libertà per "guida sotto l’influenza di alcol" un 21enne forlivese, incensurato, neo patentato. I militari l'hanno sorpreso con un tasso alcolemico di 0,35 grammi per litro e trovato in possesso di 0,27 grammi di marjiuana. Al termine dell'accertamento la patente è stata ritirata. Inoltre sono state controllate dieci persone sottoposte agli arresti e alla detenzione domiciliare e alla Sorveglianza Speciale ed eseguite nove perquisizioni domiciliari.