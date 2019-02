A zigzag al volante, era ubriaca fradicia. Al controllo oppone resistenza, doppia denuncia

Procedeva pericolosamente a zigzag lungo la strada. Una forlivese di 45 anni è stata denunciata a piede libero per "guida in stato d'ebrezza alcolica" e "minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale". I fatti sono avvenuti domenica sera nei pressi dello stadio comunale. La donna è stata sorpresa dai Carabinieri di Ronco mentre si trovava alla guida di una vettura sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Il test etilometrico è risultato positivo, con un tasso di 1,47 grammi per litro, quasi tre volte oltre il limite di 0,50 grammi per litro fissato dalla legge. Durante il controllo, la donna ha cercato invano di opporre resistenza al fine di eludere l’accertamento. Al termine dell'accertamento, la patente di guida è stata ritirata ed inoltrata alla competente Prefettura di Forlì per le successive determinazioni amministrative.