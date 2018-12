Alcol e uso del telefonino alla guida: raffica di controlli stradali dell'Arma

Continuano i controlli serrati dei Carabinieri della Compagnia di Forlì nell'ambito dell'attività "Natale Sicuro" disposto dal comando provinciale dell'Arma. Coordinate dal comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, tenente Francesco Grasso, le numerose pattuglie in campo hanno controllato dalla vigilia di Natale a venerdì mattina 130 veicoli e identificate 235 persone. Sono due gli arresti, mentre quattro le denunce in stato di libertà. Sono state elevate 25 contravvenzioni al codice della strada per lo più legate all’uso del telefono cellulare durante la marcia e il mancato uso delle cinture di sicurezza. Nei giorni delle festività natalizie, sono stati rilevati, dalle pattuglie dipendenti, sette incidenti di cui quattro con feriti lievi, per lo più causati dall’eccessiva velocità e in violazione di norme di comportamento.

Nell'ambito dei controlli stradali, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol un forlivese di 50 anni ed uno straniero di 52. Il primo, alla guida di una "Renault Clio", è stato sorpreso con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito, mentre l'altro, al volante di una "Citroen C3", con un tasso di circa il doppio rispetto al limite fissato in 0,50 grammi per litro. Per entrambi è scattato anche il ritiro della patente.