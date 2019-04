Sorpreso completamente ubriaco alla guida: l'alcol costa la denuncia ad un 39enne

I Carabinieri della Compagnia di Forlì, al comando del maggiore Raffaele Conforti, sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio denominato "Terra Sicura". Sono stati controllati 127 veicoli, identificate 143 persone ed elevate 23 contravvenzioni al codice della strada per violazioni varie per omessa copertura assicurativa, omesso uso delle cinture di sicurezza, uso continuo e smodato del telefonino durante la guida, dimenticanza dei documenti di guida, violazione dei limiti di velocità con accertamento tecnico “autovelox-telelaser”. Sono state anche eseguite 18 perquisizioni sul posto a soggetti di interesse operativo e controllati nr. 25 persone sottoposte agli arresti e alla detenzione domiciliare. Nella nottata tra mercoledì e giovedì i militari hanno denunciato un 39enne forlivese per "guida in stato di ebbrezza alcolica", venendo sorpreso con un tasso alcolemico pari a 1,65 grammi per litro, oltre tre volte il limite di legge fissato in 0,50 grammi per litro. Il veicolo sul quale viaggiava è stato affidato ad un parente chiamato e fatto intervenire sul posto.