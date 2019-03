Aveva da piazzare cocaina per 600 euro: giovane incensurato nei guai per spaccio

E' stato trovato con diverse dose di cocaina pronte per lo spaccio. Nella rete dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì è finito un incensurato ventenne di nazionalità albanese, residente a Forlì. Gli uomini dell'Arma, impegnati martedì sera nell'attività "Terra Sicura", coordinata dal comandante della Compagnia di Corso Mazzini, il maggiore Raffaele Conforti, hanno intercettato il giovane in zona stazione. Addosso aveva 3,7 grammi di "coca", pronti per lo smercio al dettaglio, per un valore di circà 600 euro.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un bilancino elettronico, il materiale idoneo al confezionamento delle dosi e la somma di 400 euro provento dell’attività illecita. La droga, il materiale ed il denaro rinvenuto sono stati sequestrati. Il ventenne è stato accompagnato in caserma per esser sottoposto al fotosegnalamento e rilievi dattiloscopici, rifiutando ogni tipo di collaborazione. Dopo le formalità di rito è stato denunciato a piede libero con l'accusa di "detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio".