Sicurezza stradale, controlli dell'Arma: 20 multe e 125 persone identificate

Focus anche sulla sicurezza stradale dei Carabinieri della Compagnia di Forlì, al comando del maggiore Raffaele Conforti. Lunedì sono stati controllati 75 veicoli, identificate 125 persone ed elevate 20 contravvenzioni per violazioni alle norme del codice della strada. Cinque sono state elevate per il mancato uso delle cinture di sicurezza; quattro per dimenticanza della patente di guida; una per la mancata immatricolazione ed uso di motoveicolo sprovvisto di targa con conseguente fermo amministrativo per la durata di tre mesi; due per la mancata copertura assicurativa di veicolo e contestuale sequestro amministrativo; una per il mancato uso delle cinture di sicurezza di bordo; due per violazione dei limiti di velocità; una per scadenza della validità patente di guida e conseguente ritiro; una per marcia in senso vietato; una per la mancata revisione autoveicolo con conseguente ritiro della carta di circolazione; ed una per sorpasso pericoloso vietato in curva e conseguente ritiro della patente di guida.