I Carabinieri alzano la paletta, guidava con la patente falsa: denuncia e maxi multa

Fermato all'alt per un controllo, ne è uscito con una denuncia a piede libero ed una maxi multa di 5mila euro. Nella rete dei Carabinieri di Ronco è finito un 21enne di nazionalità albanese, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato fermato martedì in un posto di controllo in via Bertini mentre si trovava alla guida di una "Fiat Punto". Al momento dell'identificazione ha esibito una patente rilasciata dalle autorità croate, ma il documento è risultato falso. A seguito degli accertamenti è emerso che l'individuo non aveva mai conseguito la patente. Al termine delle formalità di rito il 21enne è stato denunciato a piede libero per falsità materiale in atto pubblico, oltre ad una sanzione di 5mila euro.