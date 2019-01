Alticci al volante stanati dai Carabinieri: per un 21enne anche un incidente

I Carabinieri della Compagnia di Forlì, sono stati impegnati nel corso del fine settimana in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto di reati in genere, con l’impiego di 16 pattuglie e 38 militari. Durante i servizi sono stati effettuati vari posti di controllo dislocati su tutta la città e controllate 243 persone e 175 veicoli. Un operaio forlivese di 44 anni è stato deferito all'autorità giudiziaria per "guida sotto l’influenza dell’alcol" in quanto sorpreso con un tasso alcolemico di 1,78 grammi per litro, oltre tre volte il limite fissato dalla legge in 0,50 grammi per litro. La patente guida è stata ritirata, mentre l'auto, di sua proprietà. è stata sottoposta a sequestro amministrativo

Domenica notte i militari hanno denunciato un artigiano 49enne, residente a Forlì, in quanto sorpreso con un tasso di 1,08 grammi per litro. La patente di guida è stata ritirata. I Carabinieri della stazione di Forlì, hanno segnalato alla locale Prefettura un forlivese 21enne, poiché dopo un incidente stradale, è emerso che si era messo al volante dopo aver alzato troppo il gomito. Il tasso alcolemico accertato è stato di 0,68 grammi per litro. Al 21enne i militari hanno provveduto anche al ritiro della patente.