"L'ho comprato a 30 euro": trovato con un Iphone rubato

"L'ho comprato a 30 euro". E' stato trovato in possesso di un Iphone 6s rubato il minorenne di nazionalità marocchina controllato giovedì dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì, al comando del tenente Francesco Grasso, durante i controlli antidegrado nella zona della stazione. Addosso al minorenne è stata trovata anche una modifica quantità di marijuana, motivo per il quale è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Per il telefonino è stato denunciato a piede libero alla procura dei minori di Bologna per ricettazione. Nel corso dei controlli sono stati trovati con modifiche quantità di "maria" un altro marocchino, ventenne, ed un 18enne italiano. Entrambi sono stati segnalati come assuntori. Mercoledì sera, invece, è stato denunciato un 22enne di nazionalità marocchina poichè non in regola col permesso di soggiorno. Al giovane è stato notificato un provvedimento di espulsione.