Il cavalcavia dell'A14 sulla Ravegnana sotto esame: attesi controlli di Autostrade

Autostrade per l'Italia ispezionerà il cavalcavia dell'A14 sulla Ravegnana. I tecnici saranno al lavoro venerdì mattina. Per questo motivo verrà istituito il senso unico alternato, regolato da personale di cantiere, tra il chilometro 195,700 e il chilometro 195,900. La limitazione sarà in vigore nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 12:30. Dopo la tragedia autostradale di Genova è stato alzato il livello di guardia relativo allo stato dei ponti in tutt'Italia. I tecnici verificheranno la bontà della struttura e se necessita di lavori di manutenzione. Si tratta di controlli di routine, che nelle scorse settimane hanno interessato anche la zona del cesenate, con monitoraggi nella zona di Macerone.