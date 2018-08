La Polizia marca stretto i giovani del chiostro: pizzicato un giovane taccheggiatore

Si sono intensificati i controlli nel chiostro di San Mercuriale, dopo la violenta aggressione che si è consumata la settimana scorsa, dove è spuntato anche un coltello lanciato tra la folla, durante l'ultima serata dei 'Mercoledì del cuore'. Negli ultimi giorni, infatti, le pattuglie della Questura si sono recati nella zona del chiostro sulla scorta di diverse segnalazioni, ora per schiamazzi, ora per il consumo di alcolici e di droghe. In totale, a più riprese, sono stati identificati e sottoposti a controllo circa una ventina di giovani, in gran parte minorenni, sia italiani che stranieri di seconda generazione e naturalizzati in Italia.

In particolare, l'attenzione della Polizia si è focalizzato su uno di loro, che durante i controlli precedenti era riuscito a dileguarsi prima delle verifiche. Mercoledì scorso, invece, i poliziotti sono riusciti a fermarlo e identificarlo. La sua immagine è risultata corrispondente a quella impressa nelle immagini di videosorveglianza di un negozio del centro storico specializzato nella moda giovane, autore di alcuni furti di capi di abbigliamento. Messo alle strette, il ragazzo, appena 13 anni, ha ammesso le sue responsabilità, restituendo al negozio la merce rubata, per un valore di alcune decine di euro, frutto di furti avvenuti in almeno tre occasioni. I capi erano danneggiati per la rimozione dell'anti-taccheggio. Sono stati rinvenuti ulteriori capi di abbigliamento presumibilmente rubati in un altro negozio del centro ed ora oggetto di verifica. Dell'episodio è stata notiziata la giustizia minorile, per i provvedimenti sociali del caso, nonostante sotto i 14 anni un minorenne non sia imputabile.