In auto con tosse e febbre, era arrivato dal pesarese. Fermato davanti alla stazione: denunciato

Sorpreso con tosse e febbre. Un ottantenne pesarese, sorpreso senza autocertificazione, è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato. Il controllo è stato effettuato martedì mattina, intorno alle 10, nell'area antistante la stazione ferroviaria di Forlì. I poliziotti sono intervenuti con tanto di mascherina, affiancati dal personale del 118. Il soggetto, che si trovava in sosta, è rimasto sempre all'interno della sua utilitaria, spiegando di non aver avuto il tempo necessario per fare il tampone (era in esito dell'esito) e che aveva bisogno di spostarsi in auto.

Si trovava a Forlì per attendere il figlio di ritorno in treno da Torino. I sanitari, che hanno indossato le precauzioni necessarie, hanno quindi trasportato in ambulanza il soggetto in ospedale. Quindi sarà denunciato a piede libero. Martedì, all'indomani del decreto del governo che ha definito le restrizioni necessarie per fronteggiare la diffusione del coronavirus, hanno iniziato i primi controlli sul territorio, verificando il possesso dele autocertificazioni. Quella dell'anziano è l'unica denuncia che risulta al momento per questo tipo di violazioni.