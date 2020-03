Controlli 'anticoronavirus': 43enne denunciato, stava pescando nel Montone

Continuano i controlli della Polizia di Stato per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel dpcm cui i cittadini devono attenersi, in relazione ai comportamenti imposti dall’attuale emergenza sanitaria Coronavirus.

Venerdì pomeriggio, durante servizi mirati effettuati anche da poliziotti in borghese con al seguito il proprio cane, sono stati denunciati sette giovani, di età compresa tra i 19 e i 21 anni, sorpresi in via Decio Anziani, nella pista ciclabile che costeggia il fiume Montone nei pressi del parco urbano Franco Agosto, all’altezza della passerella in legno che attraversa il fiume, seduti su una panchina senza rispettare la distanza di sicurezza. I giovani, prima dell’arrivo della Volante, sono stati fermati dal poliziotto in borghese e successivamente identificati dalla Volante. Condotti poi in Questura, sono stati tutti denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Sempre nel pomeriggio di venerdì, poco distante dalla zona dell’intervento precedente, lungo la passerella che collega i due argini del fiume è stato sorpreso un uomo di 43 anni mentre pescava, attività sospesa in questo periodo. Anche per lui è scattata quindi la denuncia.