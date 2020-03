Esce di casa senza giustificazioni e si schianta in bici: era ubriaco fradicio

Ubriaco fradicio in giro per la città e senza alcuna giustificazione. Un cittadino di nazionalità ucraina, residente a Forlì, è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Polizia Locale mercuriale per guida in stato d'ebrezza e per aver violato l'articolo 650 del codice penale, avendo violato il decreto ministeriale finalizzato a contrastare la diffusione del coronavirus. L'uomo stava percorrendo in bici viale Roma, quando è finito contro un'auto in sosta.

Dagli accertamenti è risultato aver un tasso di alcol nel sangue circa sette volte oltre il limite fissato dal codice della strada in 0,50 grammi per litro. Per tal motivo è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria. Inoltre non ha fornito una giustificazione perchè si trovasse in giro in quel momento, facendo scattare la denuncia per l'articolo 650 del codice penale. Venerdì sono proseguiti i controlli della Polizia Locale con un bilancio di tre denunce per aver sorpreso in giro cittadini senza valide giustificazioni.

