Controlli dei carabinieri sulla movida: preso ubriaco che danneggiava le auto in centro

Nuovi controlli dei carabinieri della Compagnia di Forlì per vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione dell'epidemia di Coronavirus e sulla guida in stato d'ebbrezza. Diversi posti di controllo sono stati effettuati sulle strade principali di Forlì e nel centro storico, con lo scopo di controllare il rispetto delle regole in particolare nei locali della movida forlivese, onde evitare assembramenti e far rispettare il distanziamento.

Controlli dell'Arma - Ciclisti multati

I controlli si sono estesi anche alle norme di sicurezza. Le varie pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile dislocate nei punti strategici della città, infatti, hanno permesso di sanzionare diverse persone per guida in stato di ebbrezza. Inoltre durante la notte una pattuglia ha rintracciato e fermato un marocchino che sotto l’effetto di sostanze stupefacenti avrebbe danneggiato diverse autovetture nelle vie del centro.

Denuncia anche per un suo connazionale che sotto l’effetto dell’alcool infastidiva i passanti omettendo di fornire le generalità ed opponendo poi resistenza ai militari operanti. Infine non è mancata una denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere in quanto un forlivese si è presentato dal Giudice di Pace con addosso un coltello, tra l’altro subito rilevato dal metal detector e immediatamente fermato. Infine sempre un forlivese e stato denunciato per maltrattamenti in famiglia in quanto aveva assunto atteggiamenti violenti nei confronti della propria consorte.