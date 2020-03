Si alza in volo il drone contro i "furbetti" dai parchi. E i cittadini applaudono dai balconi

"Con un giorno di anticipo siamo riusciti a metter in campo un drone per controllare assembramenti sospetti soprattutto nei parchi e nelle aree verdi dove fino a pochi giorni si vedevano genitori e bambini giocare anche in gruppetti". Il vicesindaco Daniele Mezzacapo è sceso in campo insieme alla Polizia Locale ed è andato personalmente a verificare come fosse la situazione in alcune aree a rischio del territorio comunale. L'operazione che ha preso il via martedì mattina è praticamente unica nel panorama nazionale.

"Per evitare che nessuno in città trasgredisca all'ordinanza del Comune di Forlì tesa a impedire il contagio da Coronavirus sono andato insieme alle pattuglie della Polizia locale dotata di un drone, in alcune zone da controllare con l'intento di azzerare la pericolosa abitudine degli assembramenti nelle aree verdi - dice Mezzacapo -. Per questo siamo partiti dal parco Paul Harris di via Bengasi e alzato in alto un drone che in pochi minuti ha passato al setaccio tutta l'area, dove per fortuna non è stato notato alcun individuo".

"Ci siamo poi spostati in via Tavollo, nel quartiere Cava, per fare altrettanto e anche qui non abbiamo notato persone - prosegue Mezzacaèp -. Una sorvolata è stata fatta sugli orti degli anziani, pure vietata dall'ordinanza. Ci siamo poi spostati più dentro nella zona urbana per verificare che le file davanti ai supermercati fossero rispettose della distanza di sicurezza dettata dal decreto governativo. Durante questa azione, ho incontrato concittadini che dalle finestre e dai balconi ci hanno applaudito e ci hanno ringraziato per il lavoro che stiamo facendo per il bene di tutta la popolazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le stiamo provando tutte per controllare chi continua a mettere a rischio la propria vita e la vita degli altri circolando in strada senza troppi scrupoli - conclude il vicesindaco -. Continuano intanto i controlli delle pattuglie di tutte le forze dell'ordine per le strade della città. Vogliamo poter raccontare più avanti che Forlì è rimasta in fondo alla lista dei terribili bollettini che ogni giorno escono".