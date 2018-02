Controlli in bar e negozi, trovati 5 lavoratori in nero: multe per 18mila euro

Serie di controlli del nucleo carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro per stanare il lavoro nero. Assieme al personale civile dell'Ispettorato, i carabinieri hanno effettuato una serie di controlli in strutture ricettive e commerciali della provincia, 6 attività in totale.

L'ispezione era mirata a "pizzicare" lavoratori irregolari e questi sono stati trovati in quantità: ben 5 unità, secondo le prime risultanze, non erano in regola con la normativa sul lavoro. Le verifiche sono avvenute neei comuni di Forlì Meldola, Forlimpopoli, Longiano e San Mauro Pascoli. In totale sono state elevate multe e ammende per oltre 18mila euro e recuperati contributi previdenziali per 2.800 euro circa.

Non solo: il titolare di un'attività è stato denunciato in quanto, secondo le verifiche dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro, avrebbe installato impianti di videosorveglianza idonei al controllo dei lavoratori senza la necessaria autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro