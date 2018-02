Controlli in ristoranti e pizzerie: ben 5 lavoratori trovati in nero

Sono stati stanati cinque lavoratori irregolari in tre ristoranti e pizzerie delle città di Forlì e di Cesena. E' il bilancio dei controlli dei carabinieri specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Forlì-Cesena. Nel corso dei sopralluoghi, assieme a personale civile dell'Ispettorato del Lavoro, sono stati constatati i 5 lavoratori in nero, al lavoro nei locali oggetto di ispezione, tra i tavoli di ristoranti e pizzerie. Nel corso dell'attività sono state elevate sanzioni amministrative per 13.500 euro in totale. Tutte e tre le attività sono state sospese come ulteriore provvedimento.