Escono di notte per sviare i controlli: cinque amici multati per la "vasca" in centro

Sono cinque i giovani sanzionati dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì per il mancato rispetto del decreto anticovid, poiché sono stati sorpresi a spasso di notte per il centro senza mantenere alcuna minima cautela al riguardo della prevenzione del coronavirus. Per ciascuno di loro, dell’età compresa tra i 19 ed i 21 anni, è scattato il verbale di contestazione della violazione amministrativa prevista dalla legge.

Tutti quanti si erano accordati per uscire di casa e incontrarsi per gironzolare per il centro, forse pensando che in orario notturno la loro iniziativa potesse passare inosservata, e forse contando su una diminuzione dei controlli in ragione dell’allentamento delle misure governative previsto per l’ormai prossima data del 18 maggio.