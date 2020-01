Alza il gomito e si mette al volante: guidava col foglio rosa un'auto senza assicurazione e revisione

La Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, insieme ad una pattuglia della sezione Polizia Stradale di Forlì, ha denunciato a piede libero una ventunenne marocchina, residente nel comprensorio imolese, per guida in stato di ebbrezza, sanzionandola inoltre per la mancanza di assicurazione e di revisione. Il controllo è avvenuto nella nottata tra venerdì e sabato. Erano circa le 2,30, quando la Volante, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio, durante un posto di blocco in via Andrea Costa ha intimato l’alt ad una Ford Fiesta a bordo della quale vi erano due donne.

La conducente, alla richiesta di esibizione della patente di guida, ha mostrato il foglio rosa, ma l’altra persona che sedeva al suo fianco non era provvista di patente perché mai conseguita. L’approfondimento del controllo ha poi consentito di verificare che il veicolo, intestato alla sorella della conducente, non era stato sottoposto a revisione e neppure era coperto da polizza assicurativa. Nel frangente, gli agenti, percependo dall’alito fortemente vinoso che la donna alla guida potesse anche avere bevuto, hanno richiesto l’intervento in ausilio di una pattuglia della Polizia Stradale della Sezione di viale Vittorio Veneto, dotata di alcoltest, per le verifiche del caso.

L'accertamento ha fatto emergere un tasso ben superiore ai limiti di legge di un normale conducente, e assolutamente incompatibile con la posizione della persona, che in quanto titolare di foglio rosa neppure poteva qualificarsi come neopatentata. Da qui, la denuncia per guida in stato di ebbrezza ed il doppio vincolo amministrativo del fermo e sequestro del veicolo, oltre alla verbalizzazione delle altre violazioni al codice della strada rilevate durante il controllo.

Foto di repertorio