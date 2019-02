Alza troppo il gomito e si mette alla guida del furgone: dice addio alla patente

Un forlivese sessantenne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica dagli agenti delle Volanti della Questura di Forlì, impegnati in una serie di servizi notturni o finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. L’alt al furgone sospetto è stato dato verso le 2: all’interno il 60enne italiano alla guida, come passeggero uno straniero in regola con il soggiorno. Immediatamente gli agenti si sono accorti che il conducente aveva bevuto, tant’è che hanno disposto l’accertamento con etilometro, che ha rilevato il superamento della soglia dei 2 grammi per litro (limite 0,5). La patente è stata immediatamente ritirata e l’uomo denunciato alla Procura della Repubblica.