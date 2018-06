Tentano la fuga al controllo della Polizia: trovati nascosti coltelli, passamontagna e refurtiva

Gironzolavano nel cuore della notte nei pressi di un'abitazione con fare sospetto. E così un cittadino, che ha notato la scena, non ha esitato ad allertare il 113. Tre giovani forlivesi sono stati controllati nella nottata tra sabato e domenica nel quartiere Ca'Ossi dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì. Quando sono giunte in zona le pattuglie, uno dei tre si è lasciato tranquillamente identificare, mentre gli altri due si sono dati alla fuga, nascondendosi all’interno del cortile di un'abitazione privata.

Questi sono stati raggiunti, identificati e perquisiti: addosso non avevano nulla di sospetto, ma nei pressi, nascosti in una siepe, c’erano due coltelli, un passamontagna, il frontalino di una autoradio e un paio di cuffiette per ascoltare musica, oltre ad un casco da motociclista. I due, uno maggiorenne e l’altro minorenne, hanno negato che si trattasse di oggetti di loro appartenenze, ma per gli investigatori le circostanze del controllo depongono per attribuire a loro la disponibilità di quanto ritrovato.

Per l’introduzione dentro la proprietà privata dove si erano nascosti, sono stati indagati per violazione di domicilio; per i coltelli, invece, è scattata la denuncia per la violazione della legge sulle armi; infine, la denuncia per ricettazione riguarda gli altri oggetti ritrovati. Sebbene al momento non siano stati ancora riconosciuti da eventuali legittimi proprietari, si ritiene siano di provenienza furtiva.