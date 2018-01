Si sposta con l'auto in modo sospetto per evitare il controllo: sorpreso con l'hashish

Alla vista della pattuglia della Polizia ha cominciato a procedere alla guida della sua utilitaria in modo sospetto, attirando così su di se le attenzioni del personale in divisa impegnato nella tarda serata di lunedì in un'attività di controllo in via Albicini. Nel mirino degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine è finito un forlivese di 27 anni. La perquisizione ha permesso di rinvenire quattro di grammi di hashish per uso personale, ragion per il quale è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura.