Fari spenti per sfuggire alla Polizia: uno nascondeva droghe, l'altra era senza documenti

Alla vista della pattuglia in lontananza ha immediatamente spento i fari dell'auto. Ma la manovra è stata inutile. Il tutto perchè aveva con se una modica quantità di droga. Un marocchino di 33 anni è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di mercoledì, intorno alle 23.30, nel corso di un controllo svolto dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, impegnati in un servizio straordinario del controllo del territorio.

I poliziotti hanno intercettato la vettura in via Ribolle. La manovra dello spegnimento dei fari ha subito destato non pochi sospetti. Gli agenti si sono così avvicinati, trovando a bordo due marocchini: al volante un 33enne e al fianco una 22enne, che aveva cercato di chinarsi per eludere il controllo. Addosso al conducente sono stati trovati 0,4 grammi di marijuana e 0,2 di cocaina, motivo per il quale è stato segnalato per la detenzione ad uso personale di stupefacenti. La ragazza non aveva i documenti al seguito ed è stata perciò denunciata a piede libero per la violazione dell'articolo 6 comma 3 sugli stranieri.