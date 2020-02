Vedono la pattuglia della Polizia e tentano di nascondersi: erano senza documenti

Due “badanti” ucraine denunciate dalla Polizia. Domenica mattina una pattuglia della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì era impegnata in un normale controllo nella zona della stazione ferroviaria, quando ha notato due donne che alla vista della "pantera" si sono mosse in modo sospetto, quasi a cercare di nascondersi dalla vista degli agenti. I movimenti non sono sfuggiti all'occhio attento dei poliziotti, fermandole per un controllo. Entrambe erano sprovviste di documenti, e con un italiano stentato hanno cercato di spiegare di trovarsi in città poiché titolari di un contratto di lavoro come badanti.

Le attività di identificazione sono proseguite negli uffici di Corso Garibaldi attraverso rilievi dattiloscopici, e si sono concluse più tardi quando le loro conoscenti hanno portato in centrale i passaporti. E’ così emerso che una era clandestina. A carico di entrambe è scattata una denuncia alla procura di Forlì per reati inerenti la violazione della disciplina inerente l’immigrazione, in un caso per la clandestinità, nell’altro per la mancata esibizione di valido documento attestante la permanenza regolare sul territorio nazionale. Altri accertamenti sono in corso per verificare quanto detto durante il controllo, cioè lo svolgimento di attività lavorativa, poiché in entrambi i casi non sono risultati contratti di lavoro e, quindi, si presume si possa trattare di prestazioni “in nero”.