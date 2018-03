Mentre guida si fuma uno spinello: fermato e denunciato dalla PolStrada

E' stato sorpreso sorpreso da una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì mentre stava fumando una sigaretta artigianale con marijuana. Un 40enne italiano è stato denunciato a piede libero al termine di un controllo effettuato nel primo pomeriggio di domenica all'altezza del casello autostradale di Forlì. Alla vista del personale in divisa ha manifestato un certo nervosismo, per poi tirare fuori dagli slip quattro spinelli. L'individuo è stato deferito all'autorità giudiziaria per essersi rifiutato di sottoporsi al controllo finalizzato all'accertamento della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e sanzionato amministrativamente per il possesso della marijuana ad uso personale. All'automobilista è stata ritirata anche la patente di guida, mentre lo stupefacente è stato posto sotto sequestro.