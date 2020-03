"Andiamo a trovare lo zio col coronavirus": sorpresi ubriachi in A14, denunciati

La PolStrada di Forlì ha intensificato i controlli dopo l'entrata in vigore delle disposizioni finalizzate a contrastare la diffusione del coronavirus. Una pattuglia della Sottosezione dell’A14 è intervenuta martedì nell’area di servizio Santerno Ovest dove vi erano tre stranieri ubriachi. Provenienti dalla provincia di Brescia, erano sprovvisti del modulo di autodichiarazione che autorizza in casi particolari gli spostamenti.

Al personale in divisa hanno dichiarato di essere in viaggio per Civitanova Marche per andare a trovare uno zio ammalato di coronavirus. I tre sono stati denunciati per violazione dell’articolo 650 e indotti a rientrare a Brescia da dove erano partiti.