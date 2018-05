Controlli della Polizia in centro storico: un giovane denunciato per spaccio

Serie di controlli mercoledì pomeriggio in centro storico degli agenti della Volante della Questura di Forlì. In via Regnoli un extracomunitario è stato trovato con una modica quantità di hashish, motivo per il quale è stato segnalato per il possesso per uso personale alla Prefettura. Dagli accertamenti è risultato inoltre inottemperante ad un decreto di espulsione. Per questo motivo è scattata la procedura per l'allontamamento dal territorio nazonale e la successiva denuncia a piede libero.

I poliziotti hanno anche controllato un gruppo di quattro giovani, tra cui anche un minorenne. Uno di questi è stato trovato con 6 grammi di marijuana. Dalla successiva perquisizione domiciliare i poliziotti hanno trovato residui di droga ed un bilancino di precisione. Al termine delle formalità di rito è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.