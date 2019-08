Passeggia in pieno centro con due coltelli a serramanico: denunciato

Aveva in tasca due coltelli a serramanico. Un 21enne di nazionalità albanese, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale con l'accusa di "porto non giustificato di strumenti atti ad offendere". L'uomo è stato fermato per un controllo nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 14, in via Filopanti, nei pressi di Piazza XX Settembre. Da un primo accertamento attraverso la banca dati a disposizione delle forze dell'ordine è risultato avere il permesso di soggiorno scaduto a fine giugno.

Mentre stava per essere accompagnato in Questura per ulteriori controlli, gli agenti hanno notato uno strano rigonfiamento in una tasca. Spontaneamente ha consegnato due coltelli a serramanico, uno lungo 20 centimetri con lama da 10 e l'altra lungo 17 centimetri con lama da 7, senza giustificarne il possesso. Al termine delle formalità di rito è stato indagato a piede libero. Per quanto riguarda il permesso di soggiorno, ha 60 giorni di tempo dal giorno della scadenza per regolarizzare la sua posizione.