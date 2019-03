Coltello, cutter e arnesi da scasso: doppia denuncia per una persona sospetta

Un coltello da cucina a lama appuntita, nascosto sotto il tappetino della sua Fiat Panda, un cutter in tasca e arnesi da scasso, sono costati una doppia denuncia per "porto di arnesi da scasso" e "porto di oggetti atti ad offendere" a carico di un 39enne residente a Forlì. Si tratta di un individuo già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti. L'individuo è stato controllato martedì mattina da una pattuglia delle Volanti della Questura di Corso Garibaldi nei pressi di un esercizio commerciale di periferia.

Sebbene l’individuo non avesse commesso atti chiaramente diretti a commettere qualche reato, gli agenti ipotizzano che il possesso di questi "attrezzi" fosse sintomatico della possibile programmazione di qualcosa di illecito. Il controllo del personale in divisa rientra quindi a pieno titolo nei compiti istituzionali di prevenzione dei reati mediante un accorto controllo del territorio e delle persone pericolose e sospette.