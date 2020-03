Vanno a far compagnia all'amico in casa e fanno troppo chiasso: denunciati

Sono ben dodici le persone denunciate dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì per aver violato l'articolo 650 del codice penale, senza giustificare il motivo per il quale sono uscite di casa. Un ghanese 30enne, un italiano 22enne, un 45enne macedone, un 29enne marocchino ed un rumeno 38enne hanno affermato di "essere usciti per fare la spesa e di non sapere che gli esercizi erano chiusi".

Due egiziani, entrambi 28enni, hanno riferito di esser usciti "per accompagnare un loro amico al lavoro"; mentre un bosniaco 42enne ha autocertificato di essere in giro poiché "appena uscito da casa di un amico che lo aveva invitato a cena". Infine, verso mezzanotte la volante è intervenuta in un appartamento i cui occupanti erano segnalati per essere troppo chiassosi.

Al loro arrivo gli agenti hanno identificato quattro persone, di cui solo uno era residente in quello stabile, mentre gli altri si trovavano lì per fargli compagnia e trascorrere la serata insieme. Tutti e quattro (dell’età di 62, 50, 44 e 43 anni) sono stati denunciati per l’inosservanza del provvedimento governativo.