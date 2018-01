"Ho forato", ma sosta al bar per giocare alle slot: denunciato per evasione

Ha riferito che avrebbe tardato a rincasare perchè aveva forato una gomma della bici. Ma è stato trovato in un bar a giocare alle macchinette. Un 32enne di nazionalità marocchina è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Volante della Questura di Forlì per evasione agli arresti domiciliari. L'extracomunitario, alle prese col provvedimento restrittivo per reati contro il patrimonio, gode infatti di un permesso per recarsi al lavoro. Terminato il turno, ha contattato le forze dell'ordine per riferire che sarebbe rincasato con ritardo rispetto a quanto previsto per un problema alla bici. Gli agenti della Volante l'hanno rintracciato in un bar insieme ad alcuni amici, mentre stava giocando alle slot. Per questo motivo è stato denunciato.