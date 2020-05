"Eravamo quattro amici...", ecco i primi furbetti: stanati 30 minuti dopo l'inizio della "Fase 2"

Sono quattro cinesi, tra i 22 ed i 24 anni, i primi sanzionati nella cosiddetta "Fase 2" per aver violato le norme finalizzate a contrastare la diffusione del covid-2019. Le nuove disposizioni erano entrate in vigore appena da mezzora, poiché il controllo è stato operato alle 00.30 della nottata tra domenica e lunedì. Una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, nel corso di un servizio di pattugliamento, ha notato un veicolo proveniente da piazzale della Vittoria e che si stava immettendo lungo il viale Corridoni.

A bordo dell’auto, quattro persone, due maschi e due femmine. Il conducente, 24enne residente a Lugo di Romagna, ha cercato di giustificare la sua presenza in zona con la necessità di incontrare la compagna, 22enne residente a Forlì, seduta al suo fianco. Gli altri due occupanti, seduti posteriormente, anche loro una coppia di 24 e 22 anni, residenti a Forlì, non hanno saputo fornire una giustificazione adeguata circa la loro presenza in quell’orario dentro l’auto dell’amico.

Anzi, nessuno di loro ha inteso consegnare la necessaria autocertificazione. Per tutti è scattata la contestazione dell’illecito amministrativo che prevede il pagamento della somma di 533.33 euro (stante il fatto che la violazione è stata commessa mediante l’utilizzo di un veicolo), decurtata a 373.34 euro se pagata entro il termine previsto dei 30 giorni.