Controlli nei parchi e nei luoghi “caldi” della città: droga sequestrata e giovani segnalati

Controlli nei parchi e nei luoghi “caldi” della città nel giorno di Ferragosto. Gli agenti della Volante della Questura di Forlì hanno identificato un gruppetto di giovani che stazionavano all’interno del parco della Resistenza. Tra questi vi era un 22enne marocchino, residente nella città mercuriale, che è stato trovato in possesso di un paio di grammi di marijuana. Per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Nel corso di una altro controllo nello stesso parco, è stato identificato un clandestino, 27enne senegalese, nei cui confronti è stata inoltrata denuncia alla Procura della Repubblica per violazione delle norme sul soggiorno.

Stessa sorte è capitata il giorno della vigilia di Ferragosto ad un giovane del Gambia, 19enne, identificato nella zona del parcheggio della Barcaccia, all'altezza dei Musei San Domenico. Al momento del sopraggiungere della pattuglia della Volante si è disfatto di un piccolo involucro contenente modesto quantitativo di marijuana. Nei suoi confronti inoltre è stata inoltrata denuncia alla magistratura per la violazione delle norme sul soggiorno, poiché clandestino sul territorio nazionale.