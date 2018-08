Da un'abitazione spariscono un pc ed una tv: il ladro era un familiare

La madre lo incontra per strada dopo che aveva appena trafugato dal casa del fratello un computer ed una televisione, recuperando gli oggetti e poi chiama la polizia che effettivamente accerta che poco prima il giovane aveva scassinato la porta di casa del fratello sottraendo quei beni. Il malvivente – un 25enne siciliano con precedenti, da anni residente con la famiglia a Forlì – è stato denunciato per porto di arnesi da scasso, in relazione ai due cacciaviti usati per scassinare la porta, lasciati poi all’interno della casa depredata

Al momento non verrà formalizzata la ben più grave accusa per furto in abitazione, perché la legge italiana prevede che in questi casi (furto in danno del fratello non convivente) il reato sia procedibile solo a seguito di presentazione di querela, al momento non depositata in Questura. Epilogo: è stato necessario accompagnare il giovane in ospedale perché prima dell’intervento della Polizia, in stato di forte agitazione, si era procurato lesioni alle braccia utilizzando una lametta, tant’è che al momento del rintraccio dentro il suo appartamento, gli agenti lo hanno trovato in una pozza di sangue.