Forza l'alt, caccia all'uomo e speronamento: "Ero uscito per fare la spesa"

Proseguono i controlli della Polizia di Stato finalizzati all’accertamento del rispetto delle misure di contenimento, connesse all’emergenza sanitaria in atto. Una "pantera" della Questura di Forlì è stata impegnata lunedì sera nell'inseguimento di una "Bmw" scura, che non si era fermata all'alt degli agenti in via Vittorio Veneto. La caccia alla berlina a sirene spiegate si è conclusain via Decio Raggi, grazie all’abilità degli agenti i quali, con una manovra efficace, hanno speronato il veicolo in fuga per arrestarne la corsa, senza causare danni alle persone.

Il fuggitivo, un cittadino cinese di 27 anni, non si era fermato all’alt perché, a suo dire, sprovvisto della carta di circolazione del veicolo. Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza hanno confermato la circostanza; pochi giorni prima, infatti, il personale delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico aveva gli aveva effettivamente ritirato il documento di circolazione per utilizzo del veicolo in modo non conforme alla destinazione d’uso.

L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, sanzionato per eccesso di velocità, mancato rispetto della segnaletica verticale e orizzontale, mancato possesso della documentazione di circolazione. In aggiunta è stato disposto il sequestro amministrativo del mezzo e gli sono state contestate sanzioni amministrative per circa 1500 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cittadino cinese, che era in compagnia della madre, ha poi riferito di essere uscito per fare la spesa, nonostante si trovasse molto distante dall’abitazione: entrambi dovranno corrispondere all’erario anche la somma di 533,33 euro, a testa, per aver violato senza giustificato motivo le misure di contenimento.