Controlli in centro e nel forese: nell'ultima settimana multe anche per abbandono di rifiuti

Continuano i controlli antidegrado non solo in centro storico, ma anche nel forese. Tra i dati salienti della relazione settimanale predisposta dal comando di Polizia Locale spicca un verbale relativo all'ordinanza sul divieto di consumare bevande alcoliche all'interno di qualsiasi contenitore e bevande analcoliche contenute in recipienti di vetro e un provvedimento per violazione dall'articolo 19 del Regolamento di Polizia Urbana per il rispetto del decoro pubblico. Inoltre sono state elevate due contravvenzione per ubriachezza e cinque multe per abbandono di rifiuti.

"Il nostro impegno per la sicurezza e il decoro, soprattutto al servizio del centro storico, è e sarà costante e puntuale - evidenzia il vicesindaco, con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo -. Per questo abbiamo chiesto alla Polizia Locale, che sta svolgendo un lavoro di grande intensità e presenza sul territorio, di predisporre report di aggiornamento rispetto all'attività svolta, sia come strumento di monitoraggio, sia per condividerli con i cittadini. Purtroppo i punti sensibili in cui si manifestano situazioni di degrado sono numerosi in città. L'eccessiva tolleranza dell'amministrazione precedente ha determinato un vero e proprio stato d'emergenza rispetto al quale ci stiamo attivando con le nostre energie e anche grazie al continuo sostegno di tutte le forze dell'ordine, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza".

"Ovviamente - prosegue Mezzacapo - il servizio quotidiano delle pattuglie di Polizia Locale dedica attenzione al controllo, all'attività di riconoscimento e alle buone pratiche di prevenzione. Una presenza assidua e di prossimità per la quale sono giunti all'amministrazione comunale numerosi apprezzamenti da parte di residenti, commercianti ed esercenti. Mi preme segnalare anche la grande attenzione riservata agli abbandoni abusivi dei rifiuti che è nostra intenzione contrastare con decisione sia attraverso i controlli, sia con azioni di educazione ambientale".

Foto di archivio