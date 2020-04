Sorseggia una birra in un bar-latteria: scatta la denuncia e la chiusura del locale

Continuano i controlli della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese finalizzati a garantire il rispetto delle regole contro la diffusione del covid-2019, intensificati per la festività del 25 Aprile. Tra venerdì e sabato gli agenti hanno identificato quasi 200 persone, elevando sette contravvenzioni, quattro delle quali sabato mattina. Quest'ultimo è un dato parziale aggiornato a sabato pomeriggio, con i controlli ancora in corso.

E' proseguita anche la verifica delle attività commerciali. Venerdì il personale ha controllato all'interno dei negozi ai quali è consentita l'apertura l'utilizzo obbligatorio della mascherina, come disposto dall'ordinanza firmata dal sindaco Gian Luca Zattini ed in vigore da giovedì. Nessuna violazione. Servizi analoghi sono stati effettuati anche a bordo degli autobus e proseguiranno nei prossimi giorni.

La Polizia Locale venerdì ha sanzionato anche un bar-latteria all'interno del quale vi era un cliente che stava consumando una birra. All'esercito commerciale è stato quindi denunciato secondo l'articolo 650 del codice penale, oltre ad essere diffidato alla chiusura ed essere segnalato come previsto dalla normativa. Sabato, oltre a servizi di pattugliamento con agenti in borghese, si è alzato in volo anche il drone, che ha sorvegliato l'area del Foro Boario, Parco Urbano, argine del fiume Montone e Cava.