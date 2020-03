Coronavirus, assembramenti nei parchi: nel weekend la Polizia Locale intensifica i controlli

Sono 98 gli esercizi controllati mercoledì dalla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese finalizzati al rispetto delle norme anti-contagio per fronteggiare l'avanzata del coronavirus. Agenti anche sulle strade per verificare le autocertificazione per giustificare gli spostamenti. Le attività proseguiranno quotidianamente e nel weekend si intensificheranno nelle aree verdi. Molti cittadini continuano infatti a frequentare i parchi pubblici, ritrovandosi anche a gruppetti.

"Non sono consentiti gli assembramenti di persone", ricorda il vicecomandante della Polizia Locale, Andrea Gualtieri. E' rovente il centralino della Polizia Locale: i cittadini si rivolgono al Corpo per informazioni circa gli spostamenti e le tipologie di attività commerciali che possono rimanere aperte o chiuse.

Foto di repertorio