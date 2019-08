Agosto sicuro sulle strade, la Polizia Locale intensifica i controlli. "Prima di viaggiare verificare lo stato dell'auto"

Cervese, Bidentina, ma anche via Firenze, viale Appennino ed altre strade del Forlivese. La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese intensificherà nel mese di agosto i controllo sulle direttrici del mare e della collina. "Il potenziamento di tali attività - spiega il vicecomandante Andrea Gualtieri - avverrà soprattutto nei fine settimana coincidenti con le giornate segnalate con bollino nero e rosso a partire da questo sabato e saranno effettuati anche in orario notturno con il precipuo obiettivo di reprimere il fenomeno delle guide in stato di ebbrezza e contrastare i comportamenti pericolosi alla guida, spesso causa di incidenti stradali gravi e/o mortali che si concentrano soprattutto nel fine settimana".

Conclude Gualteri: "A tutti gli automobilisti in partenza per l'esodo estivo, oltre naturalmente al consiglio di attenersi a quanto dettato dal Codice della Strada ed in particolare alle norme di comportamento riguardo ai limiti di velocità, alla distanza di sicurezza, ai tempi di guida soprattutto per gli autotrasportatori, viene rivolto un invito a porre particolare attenzione sul buono stato del veicolo attraverso una verifica degli pneumatici (stato di usura e pressione), dei dispositivi di frenatura e di illuminazione".